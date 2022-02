Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Zahlreiche Einbrüche in PKWs - Unbekannte erbeuteten Bargeld

Melle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, kam es im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Im Stadtteil Eiken-Bruche wurden insgesamt sechs Fahrzeuge von den Tätern heimgesucht. Alle Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander, unweit der Sporthalle. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen der Scheiben in das Fahrzeuginnere. Im Anschluss wurde dies nach brauchbaren Wertgegenständen durchsucht. Die Täter konnten aus allen Fahrzeugen eine höhere dreistellige Summe Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Zeugen, die zu o.g. Tageszeit Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

