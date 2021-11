Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr wurden in einer Schule in der Müllhofener Straße mehrere Scheiben zerstört. Die bisher unbekannten Vandalen beschädigten oberflächlich sieben Scheiben der Schulmensa. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell