Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Zeugen nach Vandalismus gesucht

Weisenbach (ots)

Unbekannte suchten zwischen Mittwoch, 10.11. und Montag, 15.11. das Gelände eines Obst- und Gartenbauvereins in der Jahnstraße heim und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 600 Euro. Die ungebetenen Besucher mussten dafür zunächst einen rund 1,20 Meter hohen Zaun übersteigen, um im Anschluss unter anderem einen Baum, eine Bank, eine Leiter und verschiedene Typenschilder von Bäumen zu beschädigen. Dem nicht genug drangen sie über ein Fenster in eine Scheune ein, ohne jedoch etwas zu entwenden. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07224 3663 an die ermittelnden Beamten des Polizeiposten Gernsbach.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell