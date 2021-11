Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall verursacht und geflüchtet

Achern (ots)

Ein Unfall hat am Dienstag in der Rosenstraße zu etwa 300 Euro Sachschaden an einem Haus geführt. Ein Zeuge hörte gegen 22:30 Uhr einen lauten Knall und konnte sehen, wie eine männliche Person aus einem Ford ausstieg, die Unfallstelle begutachtete und anschließend unerlaubt davonfuhr. Ohne sich um den verursachten Schaden an einem Rollladenkasten an einer Kellerwohnung zu kümmern, suchte er das Weite. Über das abgelesene Autokennzeichen konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen zum Verursacher aufnehmen.

