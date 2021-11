Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Vorfahrt missachtet

Durbach (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagmittag in der Straße "Am Durbach" zu einem Gesamtschaden von rund 8.000 Euro geführt. Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Straße "Am Durbach" unterwegs und wollte gegen 14:35 Uhr an der Kreuzung "Am Stöckweg" nach links einbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer entgegenkommenden 37-jährigen Renault-Fahrerin und es kam an der Kreuzung zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

