Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall beobachten und meldete die anschließende Fahrerflucht der Polizei. Eine BMW-Fahrerin nahm trotz ihrer mutmaßlichen Trunkenheit am Straßenverkehr teil und kollidierte gegen 20:30 Uhr in der Straße "Am Sternenkeller" beim Rückwärtsfahren mit einem Baum. Hiernach entfernte sich die 58 Jahre alte Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Endfünfzigerin erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. /sch

