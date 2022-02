Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung auf der Buerschen Straße

Melle (ots)

Am Mittwochabend kam um 22.00 Uhr in Melle auf der Buerschen Straße zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen. Zuvor habe ein 44-jähriger Fahrer aus Melle mit seinem grauen Daimler die Nachtigallenstraße befahren. Zeugen die sich unmittelbar hinter dem 44-jährigen befunden haben, schildern gegenüber der Polizei, dass der Mann auf der Buerschen Straße mehrfach von der Fahrbahn abgekommen ist. Hierdurch kam es unter anderem zu Beinaheunfällen mit anderen Fahrzeugen. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert gewesen war. Er pustete über 1 Promille. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes aus Melle gefährdet worden sind. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05422/920600 bei der Polizei in Melle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell