Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Diebstahl von Baustelle - Täter erbeuteten Stromkabel

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 06.45 Uhr, kam es in der Bramstraße im Osnabrücker Stadtteil Haste zum Diebstahl von Starkstromkabeln. Unbekannte begaben sich auf das frei zugängliche Gelände einer Baustelle im Bereich der katholischen Kirche. Hier brachen sie zunächst einen Stromverteilerkasten auf um im Anschluss mehrere dutzend Meter Stromkabel gewaltsam abzutrennen. Aufgrund der Menge an Diebesgut ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Transportmittel vom Tatort entfernten. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell