POL-OS: Dissen: Geldbörse sichtbar im Auto - Täter beschädigt Scheibe und entwendete diese

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 00.15 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem geparkten Mercedes-Benz zu schaffen. Durch gewaltsame Beschädigung der Fensterscheibe an der Fahrertür griff er ins Innere des Pkw und nahm eine Geldbörse an sich. Diese war in einem Seitenfach der Fahrertür verstaut, jedoch offenbar von der Beifahrerseite aus zu sehen. Der weiße Daimler stand an der Straße "Auf der Heue" auf Höhe der Hausnummer 32 auf einem Stellplatz. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

