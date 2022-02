Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Jagdwilderei - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

In der Zeit von Mittwoch 0 Uhr bis Donnerstagabend 17 Uhr kam es in Hilter zu einer illegalen Jagdwilderei. Unbekannte erlegt im Bereich der Osnabrücker Straße, unweit der Schützenstraße, Schalenwild mittels Schusswaffe. Im Anschluss zerlegten die Wilderer die Beute fachgerecht und ließen lediglich Überreste am Wegesrand zurück. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich unter 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

