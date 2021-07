Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Krefeld (ots)

Auf der Kölner Straße ist am Mittwoch (21. Juli 2021) ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Gegen 6 Uhr morgens wollte die 24-jährige Fahrerin vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einbiegen; trotz sofortiger Bremsung der Bahn erfasste sie das Auto und schob es in zwei parkende Fahrzeuge. Zur Kontrolle wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos wurden beschädigt, die Straßenbahn musste aus dem Betrieb genommen werden. Die Kölner Straße musste zwischen Feldstraße und Fütingsweg zeitweise gesperrt werden. (297)

