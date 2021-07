Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Zivilpolizisten stellen Dieb auf der Flucht

Krefeld (ots)

Am Mittwochabend (21. Juli 2021) haben Zivilpolizisten einen Mann gefasst, nachdem er Dokumente aus einem Auto entwendet hatte. Gegen 22:15 Uhr waren die Beamten an der Magdeburger Straße unterwegs und entdeckten einen Mann, der Fahrzeugdokumente aus einem unverschlossenen Auto an sich nahm. Anschließend überprüfte er die Türgriffe mehrerer geparkter Autos und schaute in das Innere der Fahrzeuge. Die Beamten gaben sich zu erkennen, woraufhin der Mann zu Fuß flüchtete. Als er über einen Zaun klettern wollte, holten ihn die Beamten ein. Der alkoholisierte Mann wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Dieb handelt es sich um einen 29-jährigen Deutschen, der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (296)

