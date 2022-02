Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Demonstration im Innenstadtbereich

Osnabrück (ots)

Am heutigen Samstag, 12.02.2022, kam es im Osnabrücker Innenstadtbereich erneut zu einer Versammlung im Kontext "Corona".

Zum Thema "Grundrechte sind nicht verhandelbar" versammelten sich um 14.00 Uhr rund 1200 Teilnehmende im Schlossgarten, angemeldet waren circa 1800. Nach einigen Redebeiträgen setzte sich die Versammlung, wie auch in der Vergangenheit geschehen, in Bewegung. Dieses Mal wurde jedoch eine neue Route gewählt. Vom Schlossgarten ging es nach links auf den Neuen Graben in Richtung Martinistraße. Am Kirchenkamp bog die sich fortbewegende Versammlung nach rechts in Richtung der Lotter Straße ab. Auf dieser ging es dann in Richtung Heger-Tor-Wall und über diesen zurück zum Schlossgarten. Hierdurch kam es lokal zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei Eintreffen im Schlossgarten wurde die Versammlung nach den abschließenden Redebeiträgen, an denen etwa 600 Personen teilnahmen, um 16:30 Uhr beendet. Die durch die Versammlungsbehörde vorgeschriebene FFP2-Maskenpflicht wurde bei der Versammlung eingehalten. Insgesamt verlief die Demonstration friedlich und störungsfrei. Entlang der Versammlungsstrecke, insbesondere am Heger-Tor, kam es zu dezentralen Gegenprotesten. Einzelne Personengruppen brachten mit Plakaten, Sprüchen und Megaphonen ihre Meinung friedlich zum Ausdruck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell