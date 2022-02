Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Grüner Mercedes am Kreuzhügel gestohlen

Osnabrück (ots)

Zwischen 15.45 Uhr und 20.00 Uhr am Freitag, wurde am Kreuzhügel ein grüner Mercedes vom Typ "Vaneo" durch unbekannte Täter entwendet. Der Hochdachkombi stand auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 61 geparkt. Vermutlich war der Pkw unverschlossen und womöglich hat sich der Schlüssel noch im Zündschloss befunden. Weiterhin ist es gut möglich, dass das Fahrzeug noch mit den zugelassenen Kennzeichen OS-SX 164 unterwegs ist. Die Polizei in Osnabrück bittet um Hinweise auf die Tat, die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs unter 0541/327-2115 oder -3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell