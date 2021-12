Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Hirschberg. Eine 61-jährige Frau streifte kurz vor 20 Uhr mit ihrem Mercedes einen in der Straße "Obere Bergstraße" abgestellten BMW. Anschließend entfernte sie sich, ohne eine angemessene Zeit zu warten, von der Unfallstelle. Sie hinterließ jedoch an der Windschutzscheibe eine Notiz mit ihren Daten. Der Halter des beschädigten BMW kehrte kurz vor 3 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück und informierte anschließend die Polizei.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Gegen die 61-jährige Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

