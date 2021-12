Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Brand einer Abrisshalle; Ursache noch unklar; Zeugen gesucht

Oftersheim (ots)

Am Mittwochvormittag geriet eine Halle auf dem Gelände des ehemaligen Rod and Gun Club an der B 291 aus bislang unbekannten Gründen in Brand.

Kurz vor 11 Uhr wurde das Feuer entdeckt, worauf die Feuerwehren aus Oftersheim, Schwetzingen und Hockenheim zur Brandbekämpfung alarmiert wurden.

Nach den ersten Erkenntnissen soll es sich bei der Halle um ein Gebäude handeln, das in nächster Zeit abgerissen werden soll. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist noch zu klären.

Die Brandermittler des Polizeirevier Schwetzingen schließen nicht aus, dass der Brand durch vorsätzliches oder fahrlässiges Entzünden von Unrat entfacht wurde. Hinweise auf die Verursacher liegen momentan noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

