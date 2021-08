Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 25. August 2021 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

Am Mittwoch, 25. August 2021 kam es vermutlich in der Zeit von ca. 08.00 - 09:00 Uhr in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen, vor dem Anwesen Breslauer Straße 11 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten, PKW Toyota Aygo im Bereich des linken Außenspiegels. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.-Nr.: 06571/926-0 zu melden.

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Silke Munke, POK'in Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell