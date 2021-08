POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 24.08.21

Polizeidirektion Wittlich

Pressemeldung der PI Daun vom 24.08.21

Daun

Klärung einer Serie von Einbruchsdiebstählen 54550 Daun und Umgebung 26.07.2021 - 20.08.2021

Seit dem 26. Juli 2021 ist es zu insgesamt sechs Einbruchsdiebstählen in Kioske, Vereinsheime und ein Firmengelände im Dauner Umland gekommen. Entwendet wurden neben geringen Mengen an Bargeld auch Wertgegenstände und eine Vielzahl vornehmlich leerer Getränkekisten. Ferner entstanden durch die Einbrüche erhebliche Sachschäden. Teile des Diebesgutes sind sodann in einem Waldgebiet bei Daun in einer Art Zwischenlager aufgefunden worden. Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Daun konnten ein 31-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, ein 25-Jähriger aus Hessen und ein 23-Jähriger aus Baden-Württemberg als konkret tatverdächtig ermittelt und am Freitagabend, den 20. August 2021 vorläufig festgenommen werden. Es erfolgten Durchsuchungen ihrer Wohnräume sowie Beschuldigtenvernehmungen, im Zuge derer sie die Begehung sämtlicher der betreffenden Einbruchsdiebstähle einräumten.

Trunkenheitsfahrt

Beamte der Polizeiinspektion Daun führten in der Nacht vom 23.08.2021 auf den 24.08.2021 in Daun eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrer des Pkw konnte eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Der Fahrzeugführer zeigte sich geständig und räumt den Konsum von Alkohol ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

