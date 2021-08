Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrerin schwer verletzt

Neumagen-Dhron (ots)

Am Vormittag des 01.08.2021 kam es in der Ortsgemeinde Neumagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen lief ein Hund auf die Straße und querte die Fahrbahn der Radfahrerin. Zwischen Radfahrerin und Hund kam es zur Kollision, wodurch diese zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen an Kopf und Schulter zuzog. Nach erster Versorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die Frau in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber der LAR und die Polizei Bernkastel-Kues.

