Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am frühen Abend des 23.10.2020 drang ein unbekannter Täter in ein Reihenhaus in der Straße Hohe Wende in Delmenhorst ein. Aus dem Haus entwendete er mehrere Tausend Euro Bargeld. Zur Tatzeit wurde in der Wohnsiedlung einen älteren PKW BMW erkannt, dessen Fahrer im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hinweise zum Fahrer bzw. auch nähere Angaben zu diesem Fahrzeug nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer 04221-15590 entgegen.

