Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht in Nordenham-Blexen - Schaden an Baustellenzaun

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 22. Oktober 2020, 17:00 Uhr bis zum Freitag, 23.Oktober 2020, 07.30 Uhr, ereignete sich in Nordenham-Blexen, Kleine Dorfstraße Ecke Am Rhynschloot, eine Verkehrsunfallflucht. Hier fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Deichstraße kommend über den dortigen Deich in den die Baustelle abgrenzenden Bauzaun und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sowohl der Deich als auch der Bauzaun wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes an der Unfallstelle ist davon auszugehen, dass das genutzte Fahrzeug ebenfalls sichtbare Beschädigungen aufweisen müsste. Hinweise hinsichtlich des Unfallverursachers oder des Unfallherganges nimmt das Polizeikommissariat Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell