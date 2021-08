Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gerolstein/ OT Müllenborn (ots)

Am Montag, dem 23.08.2021, gegen 10:35 Uhr, kam es in Gerolstein/ Ortsteil Müllenborn, in der Straße "Auf dem Sand", zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines silbernen VW Passats fuhr hier rückwärts gegen einen Stahlmattenzaun, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gar Angaben zum Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein oder der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

