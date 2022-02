Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Rad

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht den Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Fahrrades. Es handelt sich hierbei um ein Mountainbike der Marke Pegasus, welches, Ermittlungen zufolge, bei einem Fahrradhändler in Nordhausen gekauft wurde. Das Fahrrad ist, laienhaft, mit grüner Farbe nachlackiert worden. Im Urzustand ist das Fahrrad silberfarben. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

