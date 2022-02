Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Wohnhaus "An der Isenburg" - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 14.00 Uhr und 23.30 Uhr am Samstag nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit eines Hausbewohners aus, um sich Zugang in dessen Eigenheim zu verschaffen. An der Isenburg drangen die Unbekannten durch Gewaltanwendung an einem Kellerfenster ins Innere des Wohnhauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld an sich. Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich unter 05471/9710 oder 05461/915300 zu melden.

