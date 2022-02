Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannte verwüsteten Friedhofskappelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen dem frühen Freitagabend (17.30 Uhr) und Samstagnachmittag (15.00 Uhr) trieben unbekannte Täter in der Friedhofskappelle auf dem Bohmter Friedhof ihr Unwesen. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Unbekannten zunächst ins Innere des Kirchenbaus. Dort wurden sämtliche Räume völlig verwüstet. Neben umgeworfenem Mobiliar wurden unter anderem Polster von Bänken und Pflanzen aus den Kübeln gerissen. Aktenordner und Dokumente umgeworfen sowie Lautsprecher eines Klaviers beschädigt. Da dies den Straftätern anscheinend nicht ausreichte wurden darüber hinaus mehrere Gesangsbücher in Brand gesteckt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Nachmittag schwelten die Bücher noch, sodass die Feuerwehr anrückte und den Brandbereich ablöschte. Nach ersten Erkenntnissen wurde vermutlich kein Diebesgut entwendet. Im Inneren fanden die Beamten diverse Spuren und sicherten diese. Ein Sachschaden ließ sich bislang noch nicht beziffern. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 05471/9710 oder 05461/915300.

