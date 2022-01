Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Moers (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am heutigen Freitagmorgen gegen 09.35 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Alle Bewohner des Hauses an der Straße An der Berufsschule konnten aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Nach jetzigem Stand ist keiner verletzt worden.

Die Polizei hat die Xantener Straße in Höhe der Asberger Straße gesperrt. Auch von der Hufeisenkreuzung kann man zurzeit nicht in die Xantener Straße einfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell