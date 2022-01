Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrecher stehlen Schmuck

Voerde (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus an der Straße Voshalsfeld ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie erbeuteten Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380, entgegen.

Die Polizei rät:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell