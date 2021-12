Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diesel aus Baustellenfahrzeugen abgezapft

Petersberg (ots)

Zwischen Mittwoch, 01.12., und dem gestrigen Dienstag, zapften unbekannte Täter circa 1500 Liter Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen ab. Die Bagger, Planierwalzen und der LKW befanden sich in einem umzäunten Baustellengelände an der Landstraße 474. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

