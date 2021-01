Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch in St.-Josef-Kirche in Koblenz

KoblenzKoblenz (ots)

Unbekannter Täter betrat am Dienstag, 05.01.2021, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 15.45 Uhr die Kirche und versuchte die Tür der Sakristei aufzubrechen. Hierbei ging der Glaseinsatz der Tür zu Bruch. Weiterhin versuchte der Täter an das Geld im Kerzen-Opferstock zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

