Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 600 Liter Diesel abgezapft

KoblenzKoblenz (ots)

An einem rumänischen Lkw wurden zwischen dem 23.12.2020 und dem 04.01.2021 rund 600 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen. Der MAN war auf dem Autohof "Am Rübenacher Wald" geparkt. Hinweise an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell