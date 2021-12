Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht; Schaden an der Umzäunung der Kläranlage Battweiler

Battweiler (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 02.12.2021, 09:00 Uhr - 06.12.2021, 11:00 Uhr Ort: Battweiler (Kreis Südwestpfalz), Kläranlage in der Verlängerung des Wegs zum Sportplatz. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Wenden oder Rangieren die Zauneinfriedung der Kläranlage. An einem beschädigten Zaunpfosten wurden rote Farbantragungen festgestellt. Auf dem Boden konnten rote Glassplitter sichergestellt werden. Der Unfallfahrer - vermutlich Fahrer eines roten Kfz mit einem frischen Schaden an der hinteren Beleuchtungseinrichtung - entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Sachschaden von ca. 2.000 Euro verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

