Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Katalysator entwendet

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag entwendeten unbekannte Täter einen Katalysator. Sie trennten diesen wohl mittels Rohrschneider von einem Opel Astra ab, der auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Texas Avenue abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

