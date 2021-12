Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Jagdhütte

Höhmühlbach (ots)

Zwischen letztem Mittwoch und Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Jagdhütte in der Gemarkung Hunzenbusch. Ein Holzladen wurde aufgehebelt und das dahinterliegende Fenster wurde eingeschlagen. Nach ersten Feststellungen wurden mehrere Flaschen Wein entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

