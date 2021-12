Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel aus Spind im Diakoniezentrum gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 05:30 und 15:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen Geldbeutel. Dieser befand in einer Handtasche, die wiederum in einem abgeschlossenen Spind des Diakoniezentrums in der Waisenhausstraße untergebracht war. Der Spind wies keine Aufbruchspuren auf. Im Geldbeutel befanden sich eine EC-Karte und 180 Euro in bar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

