Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahrer eines Krankenfahrstuhls verletzte sich beim Sturz schwer

Moers (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr querte ein 54-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls die Kreuzung Am Joostenhof / Hülsdonker Straße. Dabei schätze er augenscheinlich eine Bordsteinkante falsch ein und stürzte mit seinem Krankenfahrstuhl zu Boden. Hierbei verletzte sich der Neukirchen-Vluyner so schwer, dass ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus bringen musste.

