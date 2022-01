Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Männer stehlen Handy auf dem Bahnhofsplatz

Dinslaken (ots)

Unbekannte haben einer Frau auf dem Bahnhofplatz ein Handy gestohlen.

Gegen 18.15 Uhr sprachen zwei Männer die Frau am Bahnhofsplatz in Höhe des dortigen Taxistandes an. Sie baten die Frau, einen Anruf mit ihrem Mobiltelefon zu machen.

Die 58-jährige Dinslakenerin wollte ihr Handy nicht aus der Hand geben. Sie bot aber an, die gewünschte Person anzurufen. Diesen Vorschlag nahmen die Männer dankend an und teilten der Frau die Telefonnummer mit.

Beim Eintippen der Telefonnummer rissen ihr die Männer das Telefon aus der Hand. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Wielandstraße. Bei dem Handy handelt es sich um ein Samsung A52 in blau.

Die Frau konnte die Täter folgendermaßen beschreiben: Südländisches Erscheinungsbild, sprachen aktzentfreies Deutsch, ca. 30 Jahre alt, schlanke Figuren, eine Person ca. 180 cm groß, die zweite Person ca. 190 cm groß, beide Personen waren dunkel bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

