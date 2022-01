Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 21-Jähriger unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots)

Scheinbar einer Verkehrskontrolle entziehen wollte sich am Dienstag um 23:15 Uhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer. Als der junge Mann die Polizeistreife beim Wenden in der Lindenstraße erblickte, beschleunigte er leicht und parkte plötzlich am Fahrbahnrand der St.-Markus-Straße. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Er stand unter dem Einfluss von Cannabis, was ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte. Dem 21-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

