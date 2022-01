Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall beim Ausparken- Verursacher gesucht!

Speyer (ots)

Am Montag, den 03.01.2022 parkte eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz einer Bankfiliale im Nussbaumweg rückwärts aus und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden PKW. An dem Audi entstand ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro. Da sich der Verursacher nicht um die Regulierung des Schadens kümmerte und davonfuhr, sind die Personalien bislang unbekannt. Der/die Unfallverursachende Fahrer/in wird aufgefordert, sich bei der Polizei in Speyer zu melden. Zeugen, die den Unfall, der im Zeitraum von 01:45 Uhr bis 12:45 Uhr stattfand, beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell