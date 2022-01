Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montag, den 03.01.2022 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr parkte ein schwarzer Mazda ordnungsgemäß in der Frankenthaler Straße in Frankenthal, etwa vor der Hausnummer 12. Vermutlich beim Rückwärtsfahren touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug mit dessen Heck. Es entstand eine Delle sowie Kratzer an dem Mazda. Die Schadenshöhe bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

