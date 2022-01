Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 83-jähriger PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Montag gegen 21:30 Uhr ein alkoholisierter PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Nachdem der Mann in der Viehtriftstraße unter anderem durch seine langsame Fahrweise auffiel, konnte er in der Lessingstraße kontrolliert werden. Da die Beamten bei dem 83-Jährigen ebenfalls alkoholbedingte Auffälligkeiten feststellten, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet.

