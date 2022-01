Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Autofahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein PKW auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Straße "An der Fähre" in Altrip einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Während der Kontrolle konnten bei dem 22-jährigen Fahrer drogentypische Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch eine Ärztin Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Angehörigen übergeben. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG, gegen den Beifahrer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts eingeleitet.

