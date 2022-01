Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 41-Jähriger ohne Weitblick

Moers (ots)

Damit hatte der 41-jährige, polizeibekannte Mann nicht gerechnet, als er im Obergeschoss seelenruhig die Räume eines Optikergeschäfts durchwühlte: Denn plötzlich ging im Erdgeschoss das Licht an.

Als er die Treppe herunterrannte, stand der verdutze Einbrecher Polizistinnen und Polizisten gegenüber. Der ertappte Mann versuchte noch, zurück ins erste Obergeschoss zu flüchten. Doch vergeblich. Ein Polizeikommissar war schneller und nahm den gebürtigen Moerser vorläufig fest.

Der Verhaftung vorausgegangen war am heutigen Donnerstag gegen 04.30 Uhr ein Einbruchsalarm, der in einem Optikergeschäft an der Homberger Straße ausgelöst worden war.

Polizistinnen und Polizisten der Wache Moers sowie der Verantwortliche machten sich zeitgleich auf dem Weg.

An der Haupteingangstür des Geschäfts konnten die Beamten zunächst keine Spuren feststellen und so betraten die Ordnungshüter das Geschäft, nachdem der Verantwortliche ihnen die Tür geöffnet hatte. Hierbei trafen sie dann auf den 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Nach der Festnahme stellten die Polizisten fest, dass Aufbruchsspuren an der Eingangstür im ersten Obergeschoss zu sehen waren. Passende, frische Lack- und Farbabsplitterungen fanden sich auf dem Fußboden.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten einen Schraubendreher, ein Taschenmesser, eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein Ladegerät plus Handyhalterung.

Angesichts der Beweislast, gab der Tatverdächtige den Einbruch zu.

Die Beamten nahmen den 41-Jährigen mit zur Wache. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

