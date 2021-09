Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Nachtrag zur Pressemelddung vom 24.08.2021, 13.27 Uhr - 79-jähriger Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Straelen (ots)

Der 79-jährige Fahrradfahrer aus Nettetal, der bei dem Verkehrsunfall auf der Leuther Landstraße (B 221) am Dienstag (24. August 2021) lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Mittwoch (8. September 2021) in einer Klinik in Duisburg seinen schweren Verletzungen erlegen. Zur Klärung der Unfallumstände war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen worden, die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

