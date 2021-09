Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Rollerdiebstahl

Motorroller mit dem Kennzeichen 994RNZ entwendet

Issum-Sevelen (ots)

Am Donnerstag (9. September 2021) gegen 00.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Sevelen einen grau-schwarzen Motorroller mit dem Kennzeichen 994 RNZ, der an der Antoniusstraße abgestellt war. Ein Zeuge sah einen Mann mit kräftiger Statur, der einen Motorroller in Richtung der Straße Kuyckheide schob. Dabei trug der Unbekannte einen Kapuzenpullover und dunkle Bekleidung. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

