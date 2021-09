Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rollerdiebstahl

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Zeit von Dienstag (7. September 2021) um 17.30 Uhr bis Mittwoch (8. September 2021) um 22.30 Uhr kam es in Kleve an der Straße Opschlag zu einem Rollerdiebstahl. Der schwarze Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 140 LRN stand im Durchgang des Spoypalais und wurde von Unbekannten entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040.

