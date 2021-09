Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrer weicht Nutria aus und verletzt sich

Geldern (ots)

Am Mittwoch (8. September 2021) gegen 22.00 Uhr befuhr ein 27-jährige Radfahrer aus Geldern mit seinem Pedelec die Straße An den Niersauen. Als eine Nutria die Fahrbahn querte, wich der Radfahrer aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte in den anderthalb Meter tiefen Straßengraben. Dabei verletzte er sich, so dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

