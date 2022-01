Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch

Dinslaken (ots)

Unbekannte stiegen am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, durch ein Kinderzimmerfenster in eine Wohnung an der Knappenstraße ein. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

