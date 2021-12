Polizei Düren

POL-DN: Beißer festgenommen

Düren (ots)

Am 04.12.2021 gegen 23:15h führten Einsatzkräfte der Polizei Düren eine Personenkontrolle in einem Parkhaus in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofes durch. Wie sich herausstellte, wurde eine der kontrollierten Personen mit Haftbefehl gesucht. Es handelte sich um einen 19-jährigen Wohnungslosen. Die Person wehrte sich heftig gegen die Festnahme. Verstärkungskräfte wurden hinzugerufen. Ein Polizeibeamter wurde durch Bisse leicht verletzt. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung seinen Dienst fortsetzen. Der 19-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt.

