Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt nach Beziehungsstreit

Nörvenich (ots)

Nach einem Beziehungsstreit am 05.12.2021 gegen 01.30 Uhr entfernte sich ein 29-jähriger Nörvenicher angetrunken mit seinem Pkw von der Wohnanschrift. Die verständigten Polizeibeamten der Polizeiwache Kreuzau traffen den Mann in der Nähe der Wohnung, in seinem PKW sitzend, an. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Dem Nörvenicher wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell