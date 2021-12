Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Einmündungsbereich- Pedelecfahrerin verletzt

Düren (ots)

Die Dürenerin war gegen 07:50 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Schenkelstraße, aus Richtung August-Klotz-Straße kommend, unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine 39-jährige Frau, ebenfalls aus Düren, mit ihrem Pkw die Schenkelstraße in dieselbe Richtung. Beide Frauen bogen an der Einmündung nach rechts in die Wilhelmstraße ab. Nach eigenen Angaben unterschätzte die Autofahrerin hierbei den Abstand zum rechts neben ihr fahrenden Zweirad und es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec. Die Velofahrerin wurde hierdurch zu Fall gebracht und leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen.

